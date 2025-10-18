В РПЦ выступили за учет мнения отца при решении о прерывании беременности

Представители Русской православной церкви (РПЦ) выступили с инициативой законодательного закрепления права мужчин участвовать в решении вопроса о прерывании беременности.

Вопрос о роли мужчин в принятии решения о прерывании беременности приобрел новое звучание в связи с заявлением представителей Русской православной церкви. Дело в том, что представители РПЦ намерены добиваться законодательного закрепления необходимости учета мнения отца ребенка при обсуждении возможности аборта.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости распределения ответственности за судьбу будущего ребенка между обоими родителями. По его словам, участие мужчины в принятии сложного решения имеет принципиальное значение, поскольку совместные усилия родителей способны повлиять на исход ситуации.

Священнослужитель в беседе с ТАСС отметил, что в современных условиях нередки случаи отстранения мужчин от решения подобных вопросов, что оставляет женщину без необходимой поддержки. По его мнению, это приводит к негативным последствиям, включая разрушение семейных отношений. Лукьянов подчеркнул, что равноправие между партнерами должно проявляться в равной ответственности за судьбу ребенка с момента зачатия.

Также он упомянул о случаях сокрытия женщиной факта прерывания беременности от супруга, которые впоследствии часто становятся причиной распада брачных союзов. По мнению представителя РПЦ, подобных ситуаций можно было бы избежать при наличии у мужчин законодательно закрепленного права участия в принятии решения.