За неделю заболеваемость ОРВИ в Петербурге снизилась на 2,8%

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,8% и 6% соответственно. Уровень распространения респираторных инфекций остается ниже эпидемического порога в обоих регионах.

На 42-й неделе 2025 года в Санкт-Петербурге отмечено снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. По данным мониторинга, циркуляция респираторных вирусов представлена преимущественно негриппозными возбудителями, включая SARS-CoV-2, риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

В рамках иммунизации населения против гриппа в Санкт-Петербурге привито 1 974 530 человек, из них 454 338 детей, что соответствует 35,3% охвата населения. Среди административных районов наибольшие показатели вакцинации зафиксированы в Курортном районе, Пушкинском районе и Кронштадтском районе.

За неделю в Ленинградской области снижение составило 6%. Прививочная кампания в регионе охватила 555,9 тысячи человек, включая 154,7 тысячи детей. Лидерами по охвату населения стали Ломоносовский район, Всеволожский район и Киришский район. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и ход прививочной кампании остаются на контроле управления Роспотребнадзора.