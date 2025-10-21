Вторник, 21 октября 2025
$80.98 €94.58 ¥11.34
5.6 C
Санкт-Петербург
Город

За неделю заболеваемость ОРВИ в Петербурге снизилась на 2,8%

Даниил Александров
Фото:: abn.agency

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,8% и 6% соответственно. Уровень распространения респираторных инфекций остается ниже эпидемического порога в обоих регионах.

На 42-й неделе 2025 года в Санкт-Петербурге отмечено снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. По данным мониторинга, циркуляция респираторных вирусов представлена преимущественно негриппозными возбудителями, включая SARS-CoV-2, риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

В рамках иммунизации населения против гриппа в Санкт-Петербурге привито 1 974 530 человек, из них 454 338 детей, что соответствует 35,3% охвата населения. Среди административных районов наибольшие показатели вакцинации зафиксированы в Курортном районе, Пушкинском районе и Кронштадтском районе.

За неделю в Ленинградской области снижение составило 6%. Прививочная кампания в регионе охватила 555,9 тысячи человек, включая 154,7 тысячи детей. Лидерами по охвату населения стали Ломоносовский район, Всеволожский район и Киришский район. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и ход прививочной кампании остаются на контроле управления Роспотребнадзора.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Вне СПб

«Леккер» поддерживает бойцов СВО гуманитарной помощью

Компания «Леккер» под руководством Владимира Денисова, отправила новую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Всего компания направила подразделениям более 40 тыс. единиц продукции с начала поведения СВО.Новая партия гуманитарного груза включает антисептики в формате фломастеров, которые обеспечивают удобство и скорость обработки ран в полевых условиях.Как рассказал Владимир Денисов, «Леккер» с 2022 года оказывает поддержку участникам специальной военной операции, закрывая их потребности в антисептических средствах. Выпуск в форме фломастеров позволяет удовлетворить потребности бойцов, но не нагружает аптечку лишним весом флаконов.За свою работу компания удостоена благодарственными письмами, в том числе за «неравнодушие и бескорыстную помощь» военнослужащим.За все время работы, «Леккер» выпустил более 60 млн единиц продукции. Но сейчас дальнейшая деятельность компании оказалась под угрозой. Росздравнадзор под руководством Аллы Самойловой...
Читать далее
Новости

Спасение рядового Леккера

За этим громким слоганом скрывается многолетние попытки Росздравнадзора запретить для производства и вывести из оборота йод и зеленку в форме фломастеров и маркеров с кисточками. Производит их в Петербурге компания «Леккер», ее продукция очень востребована в зоне проведения специальной военной операции. Но сейчас предприятие не может полноценно работать.Осенью 2025 года история противостояния «Леккера» и Росздравнадзора достигла апогея. Предприятие фактически не может производить свои изделия.  И это в то время, когда противомикробные средства – одни из самых необходимых в зоне проведения специальной военной операции.Это классический случай, когда бюрократическая машина, созданная для контроля качества и безопасности, в своем стремлении к идеальному соответствию бумажным нормативам напрочь забывает о здравом смысле и реальных потребностях. Росздравнадзор по-своему прав: любая новая лекарственная форма, а фломастер...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть смерть дети полиция суд погода травмы авария убийство Россия петербург пожар мошенничество прокуратура общество жкх москва цены деньги конфликт COVID-19 ЗакС бюджет задержание ученые эвакуация реставрация город мошенники такси мусор исследование александр дрозденко налоги выплаты угрозы авито история ограбление расписание связь актер автомобиль ск

Новости дня

Ленинградская область

В Ленобласти связали низкую рождаемость с установками из телевизора

Город

Руководитель управляющей компании осужден за получение многомиллионной взятки

Город

Ведущие специалисты промышленности соберутся на «Экспофоруме» в Петербурге

Общество

Авито: бизнес можно запустить за 15 минут

Ленинградская область

Дрозденко поручил усилить информирование о детских выплатах

Ленинградская область

В Ленобласти второй раз за день отменили тревогу из-за угрозы БПЛА

Ленинградская область

Дрозденко утвердил план ремонтных работ в подвальных помещениях

Новости

Нефтяные котировки снижаются третью сессию подряд

Новости

Cвыше 5 тысяч петербуржцев эвакуированы из школ после сообщений об угрозах

Культура

В Москве наградили лауреатов Международной Пушкинской премии

Новости

«Хачо и Пури»: Новый вкус — новое впечатление

Новости

Эксперт Быков рассказал об изменении рынка такси с марта 2026 года

Наука

Ученые смогли опередить когнитивное состояние по манере печати на смартфоне

Город

Муниципалитеты Петербурга получат обновленный правовой статус

Город

Петербуржец пытается вернуть 2,7 млн после звонка мошенника

Новости

Мужчина погиб при пожаре в двухкомнатной квартире на Загребском бульваре

Город

Жильцы дома на улице Харченко рассказали о проваливающимся асфальте

Новости

Спасатели Ленобласти достали собаку из колодца в Ям-Ижоре

Ленинградская область

Полицейские задержали зацепера на станции Токсово в Ленобласти

Новости

Экс-адвокат и юрист Митрошиной обвиняется в мошенничестве на 56 млн рублей

Новости

Брат погибшего режиссера Политика опроверг версию о конфликте с соседями

Деньги

В Госдуме предложили повысить НДФЛ для сверхдоходов до 35%

Новости

Сотрудников ЗакСа эвакуировали из-за задымления в Мариинском дворце

Новости

В Петербурге пресечена схема мошенничества со страховками на 170 млн рублей

Новости

Пожилые петербуржцы стали жертвами преступной схемы с курьерами

Общество

Авито подарил арендодателям страхование квартир на шесть месяцев

Наука

Ученые зафиксировали малоподвижный образ жизни беременных после COVID-19

Общество

Российский мессенджер MAX интегрировали в HR-сервис HRMOST

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb