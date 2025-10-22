В ЗакСе одобрили изменения в бюджет следующего года

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении проект закона о корректировке городского бюджета на 2025 год. Документ предусматривает увеличение доходной части на 59,6 миллиарда рублей и расходной — на 19,4 миллиарда рублей.

Парламентарии поддержали инициативу, направленную на перераспределение финансовых потоков городской казны. Согласно положениям законопроекта, объем доходов возрастет до 1,388 триллиона рублей, а расходная часть достигнет 1,510 триллиона рублей.

Дефицит бюджета сократится на 40,1 миллиарда рублей благодаря предложенной финансовой стратегии. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Губернатор Северной столицы предложил направить дополнительные доходы на две ключевые цели. Первоочередной задачей называется сокращение бюджетного дефицита, параллельно с этим планируется увеличить объем финансирования социальной сферы.