Продюсер Киркорова госпитализирован после конфликта с фанатами Пугачевой

Продюсер Леонид Дзюник был экстренно госпитализирован после конфликта с поклонниками Аллы Пугачевой. Его состояние связывают с давлением со стороны поклонников Аллы Пугачевой.

По данным издания «7 дней», он находится в одной из столичных клиник, где перенес серьезное хирургическое вмешательство на сердце.

Здоровье Дзюника ухудшилось не только по медицинским причинам. Продюсер утверждал, что Пугачева в течение десяти лет использовала деньги Киркорова. Эти комментарии вызвали гнев у поклонников певицы. Группа фанатов напала на продюсера. Сам Дзюник сообщил, что ему угрожали физической расправой, если он продолжит делать подобные заявления.

Отметим, что сам Киркоров не стал комментировать ситуацию. Певец решил уединиться и ограничил контакты даже с близкими людьми. При этом певец не сделал никаких публичных заявлений в адрес бывшей супруги.