ДЛТ в Петербурге украсят к Новому году к в середине ноября

Дом Ленинградской торговли в Санкт-Петербурге будет украшен к новогодним праздникам к 17 ноября.

Как сообщает издание «Форпост», работы по оформлению витрин универмага начнутся 14 ноября, при этом стилистическое решение декора пока не раскрывается. Московский ЦУМ уже завершил праздничное оформление на неделю раньше.

Уличное праздничное оформление в Северной столице начнется только в декабре. По информации городского центра рекламы и праздничного оформления, развешивание огней и украшений запланировано с 1 декабря, а с 10 декабря работы пройдут на Невском проспекте. Традиционное включение елочных гирлянд состоится 20 декабря.

Главная новогодняя елка на Дворцовой площади будет полностью готова к 20 декабря. Ранее стало известно, что на украшение мостов города к праздникам выделено 26 млн рублей, а развешивание гирлянд планируется завершить к 10 декабря.