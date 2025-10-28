Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов умер от рака

Российский актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался в возрасте 40 лет.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», причиной смерти стало онкологическое заболевание. Представитель артиста Илья Новиков подтвердил данную новость.

Актер впервые столкнулся с болезнью в 2018 году, когда у него диагностировали злокачественную опухоль. После прохождения курса терапии ему удалось достичь ремиссии. Однако в августе текущего года произошел рецидив заболевания, который привел к летальному исходу.

Попов запомнился зрителям не только по роли Мухича в «Полицейском с Рублевки», но и по участию в других проектах. В его фильмографии значатся картины «Убить босса», «Дракулов» и «Новогодний ол инклюзив», а также сериалы «Красный 5» и «Детективное агентство Мухича». Коллеги и поклонники выражают соболезнования родным и близким артиста, вспоминая его яркие работы в кино и телевизионных проектах.