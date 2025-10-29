Уровень вакантных складских площадей достиг максимума за пять лет

По итогам трех кварталов 2025 года доля вакантных площадей на складском рынке региона составил 3,4%. Объем свободных помещений за период вырос в три раза.

Складской рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области демонстрирует рекордный уровень вакантности. По результатам девяти месяцев 2025 года показатель вакантных площадей достиг 3,4%, что является максимальным значением за последние пять с половиной лет.

Количественный рост свободных площадей сопровождается качественными изменениями на рынке. Общий объем вакантных складских помещений увеличился в три раза по сравнению с предыдущими периодами. Основными факторами сложившейся ситуации стали два разнонаправленных процесса: массовый вывод крупных логистических операторов с ранее арендованных объектов и одновременный активный ввод новых складских комплексов, сообщает «Невский проспект».

На стороне спроса наблюдается серьезное сокращение арендной активности. Объем заключенных сделок за отчетный период оказался в 1,5-2,5 раза ниже показателей предыдущих лет. Особенно заметно снижение активности среди традиционно крупных арендаторов — компаний сектора онлайн-ритейла и логистических операторов.

Сложившиеся рыночные условия привели к фазе коррекции. Девелоперы вынуждены сохранять ставки аренды на минимальных уровнях для поддержания конкурентоспособности своих объектов.