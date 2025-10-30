Страховые пенсии вырастут на 7,6% с января 2026

С 2026 года в России произойдет повышение различных видов пенсий.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года. Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что, правительство сохраняет возможность дополнительного увеличения данного показателя в случае превышения фактического уровня инфляции над запланированным значением по итогам 2025 года. Аналогичная процедура была реализована в текущем году, когда проводилась доиндексация с компенсацией за январь.

С 1 апреля 2026 года запланировано повышение социальных пенсий на 6,8%. Данный вид выплат назначается гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии, включая людей с инвалидностью и лиц, потерявших кормильца.

Для работающих пенсионеров перерасчет страховых пенсий будет осуществлен автоматически с 1 августа 2026 года. Размер увеличения определяется индивидуально в зависимости от количества сформированных пенсионных баллов за предыдущий год, при этом к зачету принимается не более трех коэффициентов ежегодно.

Военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых структур получат индексацию выплат с 1 октября 2026 года. Этот процесс традиционно привязан к повышению должностных окладов действующих военнослужащих.