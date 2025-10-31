Число жертв норовирусной инфекции в колледже «Звездный» возросло до 20

В Санкт-Петербурге зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции в колледже «Звездный».

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по состоянию на 31 октября выявлено 20 случаев заболевания. Среди заболевших числятся два сотрудника пищеблока компании «Аурум плюс», осуществляющей питание в учебном заведении. Восемь человек были госпитализированы в инфекционные стационары для получения медицинской помощи.

Лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса у одного заболевшего и двух работников пищеблока. В связи с распространением инфекции деятельность компании «Аурум плюс» в столовой колледжа временно приостановлена. Помещения и оборудование предприятия были опечатаны 30 октября в восемь часов вечера для проведения необходимых санитарных мероприятий.