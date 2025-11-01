Кравцов заявил о необходимости анализа 12-летнего обучения

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал возможный переход на 12-летнюю систему школьного образования.

Глава ведомства подчеркнул, что такие решения принимаются только после глубокого анализа и широкого общественного обсуждения. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявлял о готовности страны к этому переходу.

Кравцов отметил, что система образования очень чутко реагирует на любые изменения. По его словам, каждое преобразование требует тщательной проработки и учета всех возможных последствий. Министр не стал конкретизировать сроки возможного перехода, акцентировав внимание на важности взвешенного подхода.

Обсуждение перехода на 12-летнее обучение продолжается в экспертной среде. Некоторые специалисты видят в этом возможность приблизить российское образование к международным стандартам, другие указывают на необходимость решения организационных и финансовых вопросов. Окончательное решение будет принято после всестороннего анализа всех аспектов реформы.