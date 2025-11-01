У наркодилеров в Петербурге изъяли девять килограммов веществ

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, оперативные мероприятия проводились сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили различные вещества общей массой около девяти килограммов, которые направлены на экспертизу. Также изъяты весы, упаковочный материал, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Следователем возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Силовую поддержку при задержании оказывали сотрудники Росгвардии.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются каналы поступления и распространения запрещенных веществ.