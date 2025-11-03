Турист из Петербурга пропал в водах у побережья Пхукета

Турист из Санкт-Петербурга пропал после купания у побережья Пхукета. Мужчина вошел в воду, хотя на пляже были установлены предупреждающие знаки.

Россиянин пропал во время купания на пляже Найтон в Таиланде. Инцидент произошел 3 ноября, когда группа туристов из Петербурга решила войти в воду. Они проигнорировали красные флаги, которые предупреждали об опасных условиях для плавания.

Свидетели рассказывают, что на 31-летнего мужчину накатила большая волна и унесла его в море. После этого его больше не видели. Друзья пытались найти его сами, но безуспешно.

Спасатели сразу начали поисковую операцию. Но погода мешает работе: сильный ветер и высокие волны не дают использовать лодки и мешают осматривать акваторию.