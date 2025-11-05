В Петербурге к зиме готовы 104 снегоуборочные машины

На Октябрьской железной дороге отремонтировали более чем 1,6 тысяч километров путей и подготовили 104 снегоуборочные машины для работы в зимний период.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, комплекс мероприятий по подготовке транспортной инфраструктуры к холодному сезону завершен в городе на Неве.

Планово-предупредительный ремонт проведен на почти 1,8 тысячах стрелочных переводов. Для обеспечения плавного хода составов выполнена шлифовка 2, 2 тысяч километров рельсов и более чем 3,9 тысяч стрелочных переводов.

Для стабильной работы в минусовые температуры подготовлено 14,5 тысяч устройств пневмообдувки, электрообогрева и автоматической обдувки стрелочных переводов. Аэропорт города перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2026 года с полетами по 107 направлениям.