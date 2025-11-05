В Петербурге прошла встреча с молодыми промышленниками

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков провел встречу с молодыми специалистами промышленной отрасли города.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, участниками мероприятия стали члены Совета работающей молодежи, которые уже вносят реальный вклад в развитие городской экономики. Вице-губернатор отметил энтузиазм молодых специалистов и их проекты по популяризации промышленности среди подрастающего поколения.

В ходе обсуждения поднимались вопросы поиска решений в сложных ситуациях, сохранения мотивации и веры в свои идеи. Поляков ответил на различные вопросы участников — от конкретных инициатив до личных взглядов на развитие промышленности и города. Вице-губернатор подчеркнул важность энергии и настойчивости молодых специалистов для реализации отраслевых проектов.

Со своей стороны городские власти окажут молодым промышленникам всю необходимую поддержку. Поляков выразил уверенность, что совместными усилиями будет продолжено развитие Санкт-Петербурга как города возможностей и ярких идей. Мероприятие укрепило взаимодействие между молодыми специалистами и городской администрацией.