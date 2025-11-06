Пьяный водитель BMW напал на полицейского в Петербурге

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга задержан водитель, отказавшийся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и оказавший сопротивление сотрудникам полиции.

Второго ноября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки BMW для проверки в рамках профилактического мероприятия. За рулем транспортного средства находился 42-летний мужчина, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, включая медицинскую процедуру. После отстранения от управления транспортным средством и задержания за административное правонарушение мужчина не выполнил требование покинуть салон автомобиля. Сотрудникам полиции потребовалось применить физическую силу и специальные средства для осуществления задержания.

В процессе задержания 42-летний гражданин продолжил оказывать сопротивление и нанес удар сотруднику дорожно-патрульной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Расследование инцидента продолжается в установленном порядке.