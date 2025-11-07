Прокуратура Ленобласти помогла предпринимателю вернуть миллион рублей

Сотрудники прокуратуры Приозерского района восстановили права индивидуального предпринимателя, нарушенные дорожным управлением. По итогам проверки с государственного учреждения взыскана задолженность в размере 1,06 миллиона рублей.

В результате проверки сотрудники надзорного ведомства установили факт заключения договоров между индивидуальным предпринимателем и ГБУ ЛО «Киришское дорожное ремонтное строительное управление» на уборку снега вдоль автомобильных трасс и остановочных павильонов в Приозерском районе.

Подрядчик в полном объеме исполнил взятые обязательства, что документально подтверждается подписанными сторонами актами сдачи-приемки работ. Несмотря на это, государственное учреждение не произвело оплату на сумму 1 миллион 68 тысяч рублей.

В пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области сообщили, что после рассмотрения представления прокурора учреждение полностью погасило образовавшуюся задолженность перед предпринимателем.

По информации ведомства, с начала текущего года в рамках прокурорского надзора удалось обеспечить возврат задолженностей перед представителями бизнеса на общую сумму, превышающую 12 миллионов рублей.