Депутат Куринный предупредил об опасности домашних консервов

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный призвал россиян с осторожностью относиться к домашним консервам.

Как сообщает «Лента.ру», парламентарий рекомендует отдавать предпочтение промышленно изготовленной продукции, которая проходит многоуровневый контроль на всех этапах производства. При домашнем приготовлении консервов возможно несоблюдение необходимых норм и технологических условий, что создает потенциальные риски для потребителей.

Особую опасность, по словам депутата, представляют мясные и рыбные консервы домашнего приготовления. Овощные продукты считаются менее рискованными, хотя и они требуют внимательного отношения.

Ранее в Москве было зафиксировано массовое отравление в одной семье, где шесть человек госпитализированы с подозрением на ботулизм после употребления овощного салата собственной консервации.