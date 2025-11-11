Прокуратура Ленобласти добилась ликвидации свалки в Нарвском лесничестве

Сланцевская городская прокуратура обеспечила ликвидацию несанкционированного размещения отходов на землях лесного фонда. Свалка объемом более 25 кубических метров находилась в районе Нарвского лесничества.

Сотрудники надзорного ведомства установили факт несанкционированного размещения отходов производства и потребления вблизи деревни Ищево. В пресс-службе Прокуратуры по Ленинградской области отметили, что поскольку лесной участок не передан в аренду, обязанность по его очистке возлагалась на уполномоченные органы государственной власти в сфере лесных правоотношений.

Прокуратура предъявила исковое заявление к представителям Комитета по природным ресурсам Ленинградской области с требованием устранить нарушение.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, предоставив ответчику шестимесячный срок для выполнения работ. Ликвидация свалки была произведена досрочно, а нарушения природоохранного законодательства устранены.