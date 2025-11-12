Стоимость шавермы в Петербурге выросла на 25% в 2025 году

Шаверма в Санкт-Петербурге значительно подорожала за последний год, сохраняя статус одного из гастрономических символов города.

Как сообщает «ФедералПресс», медианная стоимость блюда выросла на 25% в 2025 году, достигнув 377 рублей. Еще весной 2024 года средняя цена составляла 302 рубля.

Основной причиной подорожания стало увеличение стоимости ключевых ингредиентов — капусты, лука, лаваша и соусов. При этом спрос на шаверму продолжает расти, демонстрируя увеличение продаж на 26% в годовом выражении.

Эксперт Александр Родионов поясняет, что стоимость шавермы отражает общую продуктовую инфляцию, поскольку блюдо состоит из множества компонентов.

Кроме того, на цену влияют растущие расходы бизнеса на аренду, коммунальные услуги и заработную плату сотрудников. Несмотря на существенное подорожание, шаверма остается культовым продуктом для жителей и гостей Северной столицы.