Воскресенье, 16 ноября 2025
$81.13 €95.1 ¥11.4
1.1 C
Санкт-Петербург
Новости

Блогер Ира Небога скончалась после многолетней борьбы с раком

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Известная блогер Ира Небога скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как сообщили администраторы ее Telegram-канала, смерть наступила в 22:25 в кругу близких людей. Девушка ушла из жизни легко и спокойно, без страха и паники, о чем свидетельствует ее прощальное сообщение.

В 16 лет у Иры диагностировали саркому Юинга — редкое онкологическое заболевание. Несмотря на тяжелый диагноз, она дважды выходила в ремиссию и продолжала борьбу, проходя сложные курсы лечения.

В начале ноября блогер рассказывала подписчикам о подготовке к очередной операции. За годы болезни ей пришлось перенести множество медицинских процедур и хирургических вмешательств, включая удаление части черепа.

Ира стала известной благодаря ироничным роликам о своем лечении. Ее искренние рассказы помогли многим людям, столкнувшимся с онкологией, найти силы для собственной борьбы с болезнью.

Блогер собрала многотысячную аудиторию в социальных сетях. Ее история борьбы с болезнью вдохновляла тысячи подписчиков по всей стране.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

«Лизинг зовёт! 2025» Всероссийский определил новые векторы развития отрасли

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве прошла Всероссийская лизинговая конференция «Лизинг зовёт! 2025», которая собрала на одной площадке представителей ведущих лизинговых компаний, профильных ассоциаций, деловых объединений и органов государственной власти. В повестке – уже привычные для отрасли, но при этом не теряющие остроты темы: импортозамещение и работа с поставками, цифровизация лизинговых процессов, совершенствование государственных мер поддержки, повышение требований к прозрачности, а также наиболее уязвимый для рынка блок – подготовка и удержание квалифицированных кадров.Для российского лизингового сектора 2025 год проходит под знаком перестройки операционных моделей. После нескольких лет адаптации к меняющейся структуре поставок и к ограниченному доступу к отдельным видам техники и оборудования компании выходят на этап, когда рост уже нельзя обеспечивать только экстенсивно за счет региональной экспансии или...
Читать далее
Общество

ЖК «Юнтолово» признали лучшей новостройкой комфорт-класса

Жилой комплекс «Юнтолово» был назван лучшим в сегменте комфорт-класса по итогам трех кварталов 2025 года. Это следует из результатов исследования, проведенного Единым ресурсом застройщиков. Реализуемый компанией «Главстрой Санкт-Петербург» проект также вошел в число десяти наиболее значимых новостроек города в общем зачете.Формирование профессионального рейтинга осуществляется на основе комплексного анализа более ста показателей. Эксперты учитывают уровень качества жизни в жилом комплексе и принципы работы девелопера. Важными оценочными факторами являются степень благоустройства прилегающих территорий, развитость транспортной доступности, наличие социальных и коммерческих объектов, а также деловая репутация компании-застройщика и ее успехи в профессиональной премии «ТОП ЖК».Признание «Юнтолово» получило не только от экспертов, но и от будущих жителей. По результатам открытого интернет-голосования на портале «Я Покупаю», проходившего с августа по октябрь 2025 года, жилой...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто смерть дети полиция суд погода авария Россия петербург пожар метро чп прокуратура общество вода проверка статистика пулково наркотики туризм москва деньги цены васильевский остров стрельба ученые взрыв мчс скандал город самолет такси снег путин авито больница актер ветер ск пенсия концерт туристы подростки

Новости дня

Ленинградская область

Народный мемориал героям Великой Отечественной создают в Ленобласти

Ленинградская область

В Выборгском районе запретят проезд вблизи мест взрывных работ

Ленинградская область

В Сосновом Бору около 10 тысяч человек остались без света

Ленинградская область

В Ленобласти за сутки произошло десять пожаров и три ДТП

Новости

В Москве открыли памятник бывшему участнику «На-На»

Новости

Новый эпизод шоу Меган Маркл выйдет на Netflix в начале декабря

Новости

Shaman впервые высказался о тайной свадьбе с Мизулиной

Новости

На Васильевском острове восстановили теплоснабжение после аварии

Новости

Любимым блюдом Булановой стал острый говяжий «Доширак»

Новости

Разумишкин сообщил об уборке снега в Петербурге

Новости

Эксперты подчеркнули важность легализации доходов через самозанятость

Новости

Из-за уловок магазинов россияне теряют 1 трлн рублей в год

Новости

Путин по телемосту поучаствует в закладке нового ледокола в Петербурге

Новости

В Петербурге перекрыли трассу из-за опрокинувшегося грузовика

Новости

МЧС предупреждает об усилении ветра до 17 метров в секунду в Петербурге

Новости

В Петербурге арестован подозреваемый в мошенничестве с 5,3 млн рублей

Новости

Российский актер дубляжа Петр Вечерков скончался в 27 лет

Новости

Телеведущий Дибров мог улететь на Бали из-за скандального видео

Новости

В Петербурге задержан сбытчик наркотиков подросткам

Ленинградская область

Полиция задержала мужчину с игрушечными пистолетами в Старой Деревне

Новости

В воскресенье днем в аэропорту Пулково задерживаются 16 рейсов

Новости

Полиция задержала дебошира на Исаакиевской площади за повреждение скорой

Новости

Двое госпитализированы после стрельбы в квартире Красногвардейского района

Новости

Гибатдинов предложил подтверждать дееспособность пожилых продавцов квартир

Новости

Ксения Собчак отрицает планы по получению ВНЖ в Испании

Новости

Депутат Бессараб сообщила о росте пенсии при отсрочке на 10 лет

Новости

Популярность Санкт-Петербурга у иностранных туристов выросла на 15%

Новости

Любители дрифта задержаны в Калининском районе Петербурга

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb