Блогер Ира Небога скончалась после многолетней борьбы с раком

Известная блогер Ира Небога скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как сообщили администраторы ее Telegram-канала, смерть наступила в 22:25 в кругу близких людей. Девушка ушла из жизни легко и спокойно, без страха и паники, о чем свидетельствует ее прощальное сообщение.

В 16 лет у Иры диагностировали саркому Юинга — редкое онкологическое заболевание. Несмотря на тяжелый диагноз, она дважды выходила в ремиссию и продолжала борьбу, проходя сложные курсы лечения.

В начале ноября блогер рассказывала подписчикам о подготовке к очередной операции. За годы болезни ей пришлось перенести множество медицинских процедур и хирургических вмешательств, включая удаление части черепа.

Ира стала известной благодаря ироничным роликам о своем лечении. Ее искренние рассказы помогли многим людям, столкнувшимся с онкологией, найти силы для собственной борьбы с болезнью.

Блогер собрала многотысячную аудиторию в социальных сетях. Ее история борьбы с болезнью вдохновляла тысячи подписчиков по всей стране.