Девять судов нарушили правила после закрытия навигации в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции выявили нарушения правил навигации на маломерных судах.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, за неделю выявлено девять случаев нарушений. Трое судоводителей находились на акватории реки Невы в районе Канонерского острова.

Возраст нарушителей составляет от 32 до 74 лет. Еще шестеро граждан осуществляли передвижение в портовой части Санкт-Петербургского морского канала.

Данные действия совершены в период закрытой навигации. Все материалы переданы в Комитет по транспорту для составления административных протоколов.

Нарушителям грозит штраф по статье закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Размер взыскания для граждан составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.