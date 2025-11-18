Ученые смогли улучшить психическое состояние с помощью мультиков

Американские ученые обнаружили неожиданный эффект коротких анимированных видео на психологическое состояние человека. Так, мультфильм о здоровом питании улучшил психологическую устойчивость лучше, чем специально разработанное видео по психологии.

Группа исследователей из Стэнфордского университета провела исследование с участием 8,6 тысячи человек. Участников разделили на четыре группы: одна смотрела ролик о развитии психологической устойчивости, другая — видео о питании, третья была контрольной группой, а четвертая не получала никаких воздействий.

Результаты эксперимента показали, что специальный психологический контент не дал сильного улучшения показателей, хотя и временно повысил уровень благодарности и счастья. В то же время видео о здоровом питании продемонстрировало устойчивый положительный эффект на психологическое состояние участников.

Особенно заметное улучшение наблюдалось у людей с хроническими заболеваниями — у них выросли показатели надежды, оптимизма и общего уровня счастья, сообщает Scientific reports.

Исследователи также отметили высокую вовлеченность участников, причем наибольший интерес к просмотру проявили пожилые люди, представители разных этнических групп и люди с невысоким доходом.