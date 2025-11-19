Археологи нашли рыцарский герб под крышкой люка в Выборге

При проведении археологических исследований на территории Выборгского замка специалисты обнаружили гербовую плиту XV века.

Артефакт считался утраченной свыше ста лет и использовался в качестве крышки канализационного коллектора в одном из зданий на Замковом острове.

О находке сообщил директор музея-заповедника «Парк Монрепо» Александр Смирнов. Специалисты Центра спасательной археологии обнаружили каменную плиту с гербом шведского рода Тоттов, которая служила крышкой канализационного сооружения в одноэтажном здании напротив Выборгского замка.

После очистки и изучения поверхности исследователи установили, что плита была создана около 1450 года и первоначально вмонтирована в стену королевских покоев Выборгского замка. Известно, что род Тоттов занимал должности наместников шведского короля в Выборге.

Отметим, что еще в конце XIX века исследователь Альфред Хакман документально зафиксировал изображение подобной гербовой плиты в стене Выборгского замка.