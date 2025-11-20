Владимир Путин вручил цветы патриарху в день рождения

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

Встреча состоялась в Патриарших палатах Московского Кремля. Глава государства вручил предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз и выразил слова признательности.

Путин отметил значительный вклад патриарха в развитие православного мира и служение России. Он подчеркнул, что святейшество тратит много энергии и сил на выполнение своей миссии.

Лидер страны поблагодарил патриарха за многолетнюю плодотворную деятельность на благо российского общества и укрепление духовных ценностей.

