В России стартовало строительство КАД-2 вокруг Петербурга

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале строительства второй кольцевой автодороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга и подтвердил наличие финансирования дорожных проектов на ближайшие три года.

Марат Хуснуллин сообщил о начале реализации проекта по строительству второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут КАД-2 пройдет от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия».

Хуснуллин в интервью на телеканале «Россия-24» отметил отсутствие сложностей с финансированием дорожных объектов в России. Программа дорожного строительства составлена на три года с полным финансовым обеспечением. По его словам, планы развития дорожной сети расписаны до 2030 года с указанием конкретных объектов для строительства и реконструкции.

Отметим, что в правительстве определили 2,6 тысячи опорных пунктов по всей стране, где автомобильные дороги будут построены в первую очередь. С каждым регионом уже подписаны соглашения, которые закрепляют конкретный перечень дорог, предназначенных для ремонта и строительства.