Слово «Победа» признали главным словом 2025 года

Государственный институт русского языка имени Александра Пушкина определил слово 2025 года по результатам народного голосования. Лидером рейтинга стало слово «Победа», второе и третье места заняли «Max» и «нейросеть».

Выбор слова «Победа» в качестве главного слова года признан глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного института русского языка имени. Александра Пушкина.

Представители учреждения отметили, что для российского общества данное слово представляет собой фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения.

Отметим, что в список кандидатов на звание слова года также вошли такие понятия, как «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».