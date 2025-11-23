В понедельник на дорогах Петербурга появится гололед

Спасательные службы предупредили жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погодных условий. По данным специалистов, 24 ноября город накроют осадки в виде мокрого снега, а на дорогах появится гололед.

Сотрудники МЧС распространили предупреждение об ухудшении метеорологических условий в городе. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 ноября на территории Северной столицы ожидается мокрый снег, местами сильный. Также специалисты сообщают о сложной обстановке на дорогах.

Эксперты рекомендуют водителям заменить летние шины на зимние и проверить уровень технических жидкостей в транспортных средствах. Для предотвращения аварийных ситуаций предлагается соблюдать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, увеличивать интервалы между автомобилями и избегать резких маневров.

Пешеходам советуют учитывать увеличение тормозного пути автомобилей и не начинать движение по переходам без убеждения в безопасности. В темное время суток специалисты советуют использовать одежду со световозвращающими элементами.