За год стоимость зарубежных поездок из Петербурга снизилась на 15%

Стоимость зарубежных поездок из Санкт-Петербурга в декабре и новогодние праздники снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для жителей Северной столицы большое снижение цен зафиксировано на авиаперелеты в Таиланд, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты.

Рынок туристических услуг Петербурга демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению стоимости путешествий. По информации представителей туристического бизнеса, уменьшение стоимости путешествий связано с укреплением курса рубля относительно иностранных валют, увеличением продолжительности новогодних каникул и ростом числа авиарейсов, сообщает РБК Петербург.

Согласно данным вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, ценовое снижение на различные направления из Петербурга составило от 5 до 15%. Эксперт отметил, что увеличение объемов авиаперевозок и снижение конкуренции за пиковые даты вылетов положительно повлияли на стоимость путешествий.

Аналитики сервиса Tutu.ru зафиксировали снижение средних цен на авиабилеты из Санкт-Петербурга на 15%. Наибольшее падение стоимости перелетов за год произошло по направлениям Пхукет (26%), Баку (21%), Бангкок (18%), Ереван и Дубай (по 15%).

Туроператор Fun&Sun сообщает о росте спроса на зарубежные поездки зимой примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается повышенный интерес к отелям категории «средний плюс» и продолжительным турам от восьми до десяти ночей.

Отметим, что по статистике АТОР, ОАЭ сохраняют статус самого популярного направления — на эту страну приходится до трети всего турпотока. Большим спросом пользуются курорты Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Вьетнам, где сейчас продолжается высокий туристический сезон. Также сохраняется устойчивый интерес к путешествиям на Мальдивские острова.