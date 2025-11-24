Бобров рассказал о работах по приведению участка в порядок в Западном Дегунино

Начальник Государственной инспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров сообщил о работах по приведению территории в соответствие с установленными правилами в районе Западное Дегунино.

Мероприятия были проведены на частном земельном участке на улице Новой. Специалисты ГИН Москвы в ходе планового мониторинга зафиксировали металлический каркас, для установки которого требовалось получить соответствующее разрешение.

Иван Бобров пояснил: «Для соблюдения действующего в Москве порядка, который предписывает размещать подобные строения только при наличии заключения Госинспекции по недвижимости, конструкции были демонтированы».

Рабочая группа по рассмотрению таких вопросов обеспечивает соблюдение правил размещения некапитальных построек, утвержденных постановлением Правительства Москвы.

Получение заключения ГИН Москвы остается ключевым этапом для приведения земельных участков в соответствие с городскими нормативами.

В прошлую пятницу Бобров представил обновленный лофт-комплекс в здании 1930-х годов.