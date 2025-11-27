C момента помолвки принца Гарри и Меган Маркл прошло восемь лет

Восьмую годовщину отмечает помолвка принца Гарри и Меган Маркл. Это событие стало поворотным моментом в истории британской монархии.

Объявление о помолвке принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялось 27 ноября 2017 года. Официальное интервью пары сопровождалось серией фотографий, сделанных в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца.

Во время беседы с журналистами Меган продемонстрировала обручальное кольцо с бриллиантом из Ботсваны и два камня из коллекции принцессы Дианы. Позднее в документальном фильме 2022 года герцогиня описала это интервью как тщательно спланированное мероприятие.

The Mirror сообщает, что фактическое предложение руки и сердца состоялось на несколько недель раньше публичного объявления. Пара ожидала завершения обустройства совместного жилья в Великобритании перед официальным заявлением.

Некоторые члены королевской семьи выразили сдержанное отношение к этому союзу. Принц Филипп высказал Гарри предостережение относительно брака с актрисой. Принц Уильям также проявлял беспокойство по поводу поспешности решения брата.

После свадьбы в мае 2018 года отношения пары с королевской семьей постепенно ухудшались. В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские приняли решение о прекращении выполнения королевских обязанностей и переезде в Калифорнию, где проживают с двумя детьми.