В Петербурге откроется международный фестиваль «Мир пряника»

В Санкт-Петербурге начинается международный фестиваль пряничного искусства «Мир пряника», который продлится два дня.
Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет 29 и 30 ноября в историческом парке «Россия — моя история». Гостей ждут пряничные фотозоны, выставки обрядовой выпечки, дегустации и экскурсии, посвященные традициям пряничного дела.
Главной идеей фестиваля стало создание сказочного пряничного города с рукотворными арт-объектами из пряничного теста. Художественные композиции с росписью глазурью будут подсвечиваться декоративной иллюминацией для усиления волшебной атмосферы.
Стоит отметить, что в 2025 году фестиваль отмечает свой десятилетний юбилей. За время существования проекта в нем приняли участие более тысячи мастеров из 18 стран мира, представивших уникальные пряничные шедевры.