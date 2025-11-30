Страны Евросоюза не вошли в топ-10 новогодних направлений среди россиян

В России отсутствует ажиотажный спрос на туры в страны Евросоюза на новогодние праздники. Туроператоры связывают эту тенденцию с опасениями туристов относительно возможной отмены шенгенских виз.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), направления в странах Евросоюза не вошли в десятку самых популярных маршрутов на новогодний период. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с ТАСС сообщила, что туроператоры фиксируют стабильный, но не ажиотажный спрос на поездки в Европу. По ее словам, наблюдается некоторый рост интереса к горнолыжному отдыху в Альпах, однако общая динамика остается сдержанной.

Ломидзе пояснила, что туристы продолжают интересоваться европейскими направлениями, несмотря на обсуждаемую возможность изменения визового режима. По предварительному анализу продаж, определенная часть путешественников планирует посетить страны ЕС в новогодние праздники.

При этом эксперт считает маловероятным полное прекращение выдачи шенгенских виз со следующего года.