В Петербурге завершено расследование дела о нападении на полицейского

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Правоохранители установили, что днем 25 мая обвиняемый находился у входа в продуктовый магазин на проспекте Наставников. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с туристическим ножом на сотрудника полиции.

Полицейский в этот момент пресекал противоправные действия мужчины. В задержании нападавшего помог прохожий, который оказал содействие правоохранителям.

По ходатайству следствия суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи собрали достаточные доказательства его причастности к преступлению по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в судебные органы для рассмотрения по существу.