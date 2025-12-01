В Петербурге установят 84 искусственные и две живые ели к Новому году

В Санкт-Петербурге к Новому году установят 84 искусственные и две живые елки. Праздничное украшение появится на 700 городских адресах.

Губернатор Северной столицы сообщил о планах по новогоднему украшению города. По традиции, живые ели будут размещены на Дворцовой площади и на Якорной площади в Кронштадте. На остальных городских площадях и общественных пространствах планируется установить 84 искусственные ели.

Отметим, что новогоднее оформление появится на 700 адресах во всех районах Петербурга. В этом году количество декоративных элементов увеличили с 11 до 14 тысяч, включая световые композиции и гирлянды. Специалисты установили подсветку на Невском проспекте.

Также в Смольном особое внимание уделили центральным зонам: Александровскому саду, Конногвардейскому бульвару с фотозоной и Литейному мосту. Впервые праздничная иллюминация появится на малых мостах — Прачечном, мосту Белинского, Красном и Почтамтском.