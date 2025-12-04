Роскомнадзор заблокировал мессенджер SnapChat в России

Роскомнадзор заблокировал на территории России американский мессенджер SnapChat. По данным ведомства, сервис использовался для организации террористической деятельности, вербовки и совершения преступлений.

Доступ к американскому мессенджеру SnapChat на территории Российской Федерации был заблокирован Роскомнадзором. Как сообщили в ведомстве, соответствующие меры были приняты 10 октября 2025 года в соответствии с установленными правилами централизованного управления сетью связи общего пользования.

В пресс-службе Роскомнадзоре пояснили, что решение о блокировке связано с использованием зарубежной платформы для организации и проведения террористических действий, а также для вербовки их исполнителей на территории страны.

Кроме того, по словам представителей регулятора, сервис применялся для совершения мошеннических и иных преступлений против граждан России.

Отметим, что SnapChat представляет собой мобильное приложение для обмена сообщениями, фотографиями и видеороликами, особенностью которого является функция самоуничтожения контента через несколько секунд или 24 часа после отправки.