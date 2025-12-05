На трех улицах Петербурга ограничили парковку из-за уборки снега

В Санкт-Петербурге начинают действовать сезонные ограничения ночной парковки для обеспечения уборки снега. Для предупреждения автомобилистов городские власти провели профилактический рейд.

Мероприятие состоялось на Новгородской улице. Целью рейда стало разъяснение новых временных правил стоянки транспортных средств, которые затрагивают водителей и жителей прилегающих домов.

Как пояснили в пресс-службе Комитете по транспорту Северной столицы, запрет на ночную парковку с 5 декабря ввели на трех улицах. Данный шаг призван обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для очистки проезжей части от снега. Под ограничения подпадают Новгородская улица и Дмитровский переулок в Центральном районе, а также Средняя Подъяческая улица в Адмиралтейском районе.

На данных участках уже размещены дорожные знаки «Остановка запрещена» с уточняющими табличками. Парковка будет запрещена по понедельникам, четвергам и пятницам с полуночи до семи утра. Вне указанных интервалов стоянка разрешена на общих основаниях, добавили в транспортном ведомстве.

Во время рейда сотрудники вручали водителям памятки с графиком ограничений. За нарушение новых правил автомобиль подлежит эвакуации, а владельцу грозит штраф в 4,5 тысячи рублей.