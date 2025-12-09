Прокуратура проверит обстоятельства возгорания на катере в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания на прогулочном катере «Столичный-1» на Октябрьской набережной.

Инцидент произошел вечером 9 декабря на Октябрьской набережной. Проверка начата после того, как примерно в 19 часов на зимнем отстое загорелся прогулочный катер «Столичный-1».

По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, пожар к настоящему моменту полностью потушен.

В рамках проверки сотрудники надзорного ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Основное внимание будет уделено вопросам исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения противопожарных требований.