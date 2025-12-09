Татьяна Буланова стала студенткой заочного отделения минского института

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний имени Широкова в Минске. Певица будет обучаться на заочном отделении по специальности «музыкальное искусство эстрады».

Как сообщил первый проректор вуза Владислав Кадира, певица зачислена на первый курс, а срок обучения составит пять лет. По окончании программы Булановой будет присвоена квалификация «артист, руководитель творческого коллектива, преподаватель».

В беседе с агентством БелТА Кадира отметил, что поступление на заочную форму было обязательным условием из-за плотного гастрольного графика артистки. При этом она обязалась присутствовать на сессиях два раза в год.

Иностранные абитуриенты, к числу которых относится Буланова, зачисляются в этот вуз по итогам собеседования, проверяющего знание русского языка и истории. Вступительные экзамены при этом не требуются, добавил представитель вуза

По словам Кадиры, певица будет учиться по индивидуальному плану. Буланова освоит часть дисциплин самостоятельно, но при этом обязана пройти все формы контроля.