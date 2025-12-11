Четверг, 11 декабря 2025
Эксперты рассказали о доступности Интернета на курортах Вьетнама

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Эксперты на основе данных туроператоров составили подробный гайд по доступности интернет-связи для туристов на популярных вьетнамских курортах Нячанг и Фукуок.

Как сообщает «ФедералПресс», вопрос качества сети является важным для современных путешественников, которым нужен стабильный доступ для работы и общения. На обоих направлениях отмечается высокое качество услуг национальных операторов и широкое распространение бесплатного Wi-Fi в отелях, кафе и торговых центрах.

При этом в крупном городе Нячанге чаще доступен стабильный оптоволоконный Интернет, особенно в сетевых отелях. На острове Фукуок связь надежна в основных туристических зонах, но в удаленных районах возможны перебои из-за особенностей островной инфраструктуры.

Для постоянного доступа эксперты рекомендуют приобрести местную SIM-карту. Оператор Viettel обеспечивает лучшее покрытие, а туристический тариф с большим объемом трафика обойдется в 10–20 долларов. Альтернативой является eSIM, которую можно активировать дистанционно до вылета.

