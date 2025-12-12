В Госдуме предложили льготный кредит на первую машину

Депутат Государственной думы предложил ввести льготное автокредитование для граждан, впервые получивших водительские права. Инициатива направлена на поддержку отечественного автопрома и помощь начинающим автомобилистам.

В комитете Госдумы по экономической политике выступили с инициативой создания специальной программы кредитования для приобретения первого автомобиля. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Согласно инициативе, получить кредит под 5% годовых смогут граждане, которые оформили водительское удостоверение в течение последнего года. Заем можно будет использовать для покупки нового автомобиля российского производства с высокой степенью локализации.

В парламенте объясняют необходимость такой меры сокращением продаж автомобилей Lada, которые за текущий период снизились на 27%. По мнению авторов инициативы, льготное кредитование должно стимулировать спрос на российские автомобили и сделать их покупку доступнее для молодежи.

На данный момент средняя ставка по автокредитам превышает 20% и сильно ограничивает возможности покупателей, подчеркнули авторы инициативы в разговоре с NEWS.ru.

Депутаты подчеркивают, что программа носит стимулирующий, а не запретительный характер. По мнению парламентариев, такая мера не вызовет массового недовольства в отличие от резкого повышения утилизационного сбора в конце 2025 года.