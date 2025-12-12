Пожар на Правобережном рынке оставил без работы предпринимателей

Пожар на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге оставил без торговых точек десятки предпринимателей и поставил под вопрос судьбу товаров в пунктах выдачи заказов.

Возгорание произошло вечером 10 декабря в здании на улице Дыбенко. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Спасатели тушили пламя по повышенному номеру сложности.

В результате происшествия погибла 70-летняя женщина, тела которой спасатели обнаружили под завалами. Травмы также получили трое человек.

На следующий день пожар окончательно потушили. У рынка собрались местные жители и покупатели, которые интересовались судьбой магазинов.

Правобережный рынок был крупной торговой площадкой в Невском районе Петербурга, где работали десятки предприятий малого бизнеса. Также на территории рынка находились пункт выдачи и постаматы. Судьба товаров в этих пунктах пока неизвестна.

Эксперты советуют покупателям, чьи заказы могли пострадать, действовать по стандартному алгоритму при форс-мажоре у маркетплейса. Обычно в таких случаях стоимость товара компенсируют. Если заказ еще не оплачен, его можно отменить и оформить заново. Те, кто уже оплатил, не должны отменять заказ самостоятельно, чтобы избежать двойного списания. Лучше дождаться официального уведомления от маркетплейса с инструкциями. Часто компания автоматически отправляет такой же товар с увеличенным сроком доставки или возвращает деньги на счет покупателя.

Для неоплаченных заказов доступна отмена и повторное оформление. Если оплата уже прошла, отменять заказ самостоятельно не стоит — это может привести к двойному списанию средств. Вместо этого лучше дождаться официального уведомления от маркетплейса с инструкциями. Часто компания автоматически отправляет аналогичный товар с увеличенным сроком доставки или возвращает деньги на счет покупателя, сообщает Мойка78.

Напомним, что правобережный рынок приватизировали в 2020 году в рамках городской программы модернизации продовольственных рынков. Начальная цена составляла 309,4 миллиона рублей, но после судебных разбирательств ее снизили, и здание выкупили в ипотеку за 199 миллионов.