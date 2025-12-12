Российским пенсионерам рассказали о выплатах в новогодние праздники

Часть российских пенсионеров получит январскую пенсию досрочно, в конце декабря. Это коснется тех, чья дата выплаты приходится на первые дни новогодних каникул.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для части пенсионеров январская пенсия будет перечислена досрочно, в конце декабря. Речь идет о тех получателях, у которых установленная дата выплаты приходится на первые 12 дней января.

По его словам, данная мера затронет большое число пенсионеров, получающих выплаты на банковскую карту. Таким получателям средства будут переведены единовременно за весь период новогодних каникул. Для граждан, которым пенсию доставляет «Почта России», график выплат останется без изменений.

Индексация страховых и социальных пенсий

Напомним, что с 1 января страховые пенсии как неработающих, так и работающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. По данным Социального фонда, это увеличение, составляющее в среднем почти две тысячи рублей, затронет более 38 миллионов человек, а средний размер пенсии достигнет 27,7 тысячи рублей. Кроме того, с 1 апреля будут повышены социальные пенсии.

Как ранее заявил президент Владимир Путин, их индексация будет проведена в том же темпе, в котором вырастет прожиточный минимум пенсионера. Эту выплату, которая назначается при отсутствии необходимого страхового стажа, получают около 4,4 миллиона человек.

Новая выплата для семей и данные о доходах

В рамках того же совещания по экономическим вопросам глава государства анонсировал и другие социальные инициативы. Со следующего года будет введена новая налоговая выплата для поддержки семей с детьми, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался ниже полутора прожиточных минимумов региона.

Путин подчеркнул, что процедура ее получения должна быть максимально простой, а сама мера призвана сделать систему поддержки более адресной.

Были отмечены и положительные макроэкономические тенденции. По словам президента, в стране наблюдается рост реальных зарплат, который способствует развитию внутреннего спроса и собственных производств.

Снижение уровня бедности как национальная цель

Также зафиксировано снижение уровня бедности: если в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек (29% населения), то по итогам прошлого года этот показатель составил 7,2%, или немногим больше десяти миллионов граждан. Целевыми ориентирами являются снижение уровня бедности до менее 7% к 2030 году и до менее 5% к 2036 году.