Дрозденко прокомментировал отключения интернета в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что ограничения в работе Интернета в регионе могут продолжиться.

Глава региона прокомментировал ситуацию с перебоями в работе мобильного Интернета на территории Ленобласти. В своем Telegram-канале он отметил, что решения о блокировке или ограничении скорости доступа к определенным ресурсам принимаются компетентными силовыми ведомствами.

По его словам, данные меры обусловлены оперативной обстановкой и особым геополитическим положением Ленобласти. Дрозденко не исключил, что вынужденные ограничения могут применяться и в ближайший период, включая время новогодних каникул. В связи с этим он дал ряд рекомендаций жителям.

Губернатор посоветовал заранее предусмотреть дополнительные варианты связи с родственниками. Также было предложено перенастроить уведомления в мобильных приложениях, чтобы снизить возможные неудобства от временного ухудшения качества связи.

Отметим, что в Петербурге на протяжении двух суток фиксируется большое количество жалоб на работу мобильного Интернета. Особенно остро проблемы со связью сказываются на деятельности бизнеса, чья работа напрямую зависит от стабильного мобильного трафика.