Владимир Путин поздравил Русский музей с открытием выставки «Русская традиция»

Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей выставки «Русская традиция» в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 200-летию Михайловского дворца.

Глава государства поздравил всех с открытием выставки, указано на сайте Кремля. Путин напомнил, что Михайловский дворец был создан архитектором Карлом Росси. По словам его словам, здание по праву считается жемчужиной и украшением Петербурга, а также подлинным шедевром мирового зодчества.

Президент подчеркнул, что с этим зданием связаны яркие страницы отечественной культуры. Напомнив, что открытый в его стенах в 1898 году Русский музей императора Александра III стал первым в России государственным музеем изобразительного искусства. Глава государства выразил уверенность, что новая выставка займет достойное место в музейной экспозиции.

Владимир Путин также поблагодарил коллектив Русского музея за труд, направленный на сохранение исторического и культурного наследия страны.

В настоящее время в музее хранятся обширные коллекции древних икон, живописи, скульптуры и произведений декоративно-прикладного искусства, а также проводятся многочисленные просветительские мероприятия.