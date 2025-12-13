Долина не связалась c Лурье для возврата денег за квартиру

Народная артистка России Лариса Долина не выполнила обещание связаться для решения вопроса о возврате денег.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что певица не связалась после своего обещания о возврате денег.

По словам юриста, Долина ни разу не обратилась к ней для обсуждения этого вопроса. Свириденко также усомнилась в искренности намерений артистки. Певица публично отреагировала на ситуацию лишь после того, как дело получило широкий общественный резонанс, отметила Свириденко в комментарии aif.ru.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. В течение четырех месяцев злоумышленники под предлогом сохранения средств уговорили ее продать московскую квартиру и перевести вырученные деньги на «безопасные счета». Общий ущерб по делу оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По факту были задержаны четыре фигуранта, включая курьера, которые были осуждены к реальным срокам лишения свободы.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки купли-продажи, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение было поддержано апелляционной и кассационной инстанциями. Адвокат Лурье подала жалобу в Верховный суд России, заседание по которой назначено на 16 декабря.