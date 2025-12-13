Петербуржцев предупредили о тумане в воскресенье

Спасатели предупредили жителей Санкт-Петербурга о тумане и ухудшении видимости на дорогах в воскресенье. Водителям рекомендовали снизить скорость и соблюдать дополнительные меры безопасности.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье на территории Северной столицы ожидаются неблагоприятные погодные условия с образованием тумана. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, 14 декабря видимость на дорогах может снизиться до 500 метров.

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим. По словам специалистов, нужно чтобы скорость не превышала половину расстояния видимости в метрах. Например, при видимости в 20 метров рекомендованной скоростью является 10 километров в час.

Также обязательным требованием является включение габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар.