Колесов сообщил об образовании снежуры в петербургских каналах

На водоемах Санкт-Петербурга сегодня, 15 декабря, наблюдалось редкое явление — снежура. Выпавший снег не таял, а оставался на поверхности воды, образуя снежную массу.

Как сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, он лично заснял это явление утром на канале Грибоедова и на Мойке. Синоптик пояснил, что похолодание, начавшееся в пятницу, привело к понижению температуры воды.

По данным специалиста, температура воды в Неве и других реках сейчас составляет всего +0,6 градуса. Этого достаточно, чтобы снег не таял, а смерзался в массу, на которой даже могут сидеть утки.

Колесов отметил, что явление будет кратковременным. Уже завтра прогнозируемые дождь и потепление разрушат снежную массу, а течение ее унесет. Таким образом, для наблюдения остался всего один день.