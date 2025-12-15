Понедельник, 15 декабря 2025
Колесов сообщил об образовании снежуры в петербургских каналах

Дмитрий Григорьев
На водоемах Санкт-Петербурга сегодня, 15 декабря, наблюдалось редкое явление — снежура. Выпавший снег не таял, а оставался на поверхности воды, образуя снежную массу.

Как сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, он лично заснял это явление утром на канале Грибоедова и на Мойке. Синоптик пояснил, что похолодание, начавшееся в пятницу, привело к понижению температуры воды.

По данным специалиста, температура воды в Неве и других реках сейчас составляет всего +0,6 градуса. Этого достаточно, чтобы снег не таял, а смерзался в массу, на которой даже могут сидеть утки.

Колесов отметил, что явление будет кратковременным. Уже завтра прогнозируемые дождь и потепление разрушат снежную массу, а течение ее унесет. Таким образом, для наблюдения остался всего один день.

Астрономы получили ранний рождественский подарок в виде кометы 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS подарит астрономам и любителям ранний рождественский подарок, максимально сблизившись с Землей 19 декабря.Как отмечает астроном Дэррил Селигман в статье для Space.com, это событие станет уникальной возможностью для науки. Комета является лишь третьим известным крупным межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему. Ее гиперболическая орбита указывает на происхождение у другой звезды и гарантирует, что она никогда не вернется, предоставляя ученым лишь краткий миг для изучения.Уникальный шанс для науки и наблюденийСближение с Землей позволит астрономам получить наиболее детальные данные о составе кометы с помощью наземных и космических телескопов. По словам эксперта, все ключевые особенности, включая спектральные признаки различных льдов, будут видны гораздо четче. Одновременно это редкий шанс и для любителей астрономии: в момент максимального сближения комету можно будет разглядеть в небольшой телескоп...
Некоторым пенсионерам в декабре перечислят выплаты за два месяца

Член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина подробно рассказала о важных изменениях в системе пенсионных выплат, которые произойдут в декабре. Эти меры направлены на финансовую поддержку различных категорий граждан пенсионного возраста и связаны как с постоянным повышением выплат, так и с техническими особенностями календаря.Повышенная выплата для граждан старше 80 летС начала декабря граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии. Эта надбавка назначается автоматически в беззаявительном порядке и будет выплачиваться бессрочно. Важно отметить, что данная мера поддержки распространяется исключительно на получателей страховой пенсии по старости.Размер этой дополнительной выплаты составляет 17 815 рублей 40 копеек. Такой шаг является частью социальной политики государства, направленной на поддержку наиболее возрастной категории пенсионеров, часто имеющих повышенные...
