Открытие визового центра Кипра в Петербурге прошло без очередей

В Санкт-Петербурге начал работу визовый центр Республики Кипр. Однако эксперты туристического рынка не ждут резкого роста спроса на поездки из-за логистических сложностей и высокой стоимости.

Визовые центры Кипра открылись в восьми городах России, включая Санкт-Петербург восьмого декабря. На момент начала работы очереди из желающих подать документы в Северной столице не наблюдалось. Специалисты туротрасли объясняют умеренный интерес рядом объективных факторов.

Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, процедура получения визы проблем вызывать не должна, учитывая исторически низкий процент отказов для российских граждан. При этом он допустил, что срок оформления, ранее занимавший около двух дней, теперь может увеличиться до одной недели, а в пик сезона — еще больше.

Ключевым сдерживающим фактором для роста турпотока, по мнению директора туристической компании «Леон Сервис» Ларисы Холмовой, является логистическая сложность. Прямые авиарейсы между Россией и Кипром в настоящее время отсутствуют, что делает перелет дорогим и неудобным. Стоимость билетов туда и обратно на одного человека начинается примерно от 80 тысяч рублей, при этом к летнему сезону цены традиционно растут.

Как сообщает «Петербургский дневник», наиболее доступными маршрутами из Петербурга считаются рейсы через Тбилиси или Ереван. Однако это сопряжено с необходимостью забирать багаж, выходить в город и заново проходить регистрацию, что не гарантирует ответственности авиакомпании в случае задержки вылета из России.

Стоимость проживания на Кипре начинается от 100 евро за сутки, а в высокий сезон средняя цена может достигать 170 евро. Для сравнения, отдых в Турции обходится примерно на 30% дешевле, а в Египте — на 50%.