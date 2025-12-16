СК проверяет турагентство Ленобласти на предмет мошенничества

Следователи начали проверку из-за возможного мошенничества со стороны туристического агентства в Гатчинском районе Ленинградской области. Пострадавшие от действий фирмы требуют возврата денежных средств.

Дело в том, что группа граждан обратилась с претензиями к местному турагентству, обвиняя его в мошеннических действиях. Пострадавшие требуют возврата уплаченных за туристические услуги денежных средств.

На основании данных обращений специалисты организовали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Также правоохранители соберут информацию для обоснованного процессуального решения и принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан.