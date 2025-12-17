Ученые выявили уникальную особенность межзвездной кометы 3I/ATLAS

Астрофизики обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS на протяжении почти целого месяца испускала необычно стабильную и узконаправленную газовую струю.

Межзвездная комета

Третий известный науке межзвездный объект, комета 3I/ATLAS, продемонстрировал уникальную активность в ходе наблюдений. Астрофизики зафиксировали узконаправленную газовую струю (джет), которая стабильно извергалась с поверхности ядра кометы на протяжении почти целого месяца, следует из препринта статьи, размещенной на сервере arXiv.org.

Детали наблюдений

Наблюдения проводились с 2 июля по 5 сентября 2025 года в Обсерватории Тейде на острове Тенерифе. Особый интерес представлял период с 3 по 29 августа, когда на серии снимков был четко виден поток испаряющегося вещества, поднимавшийся на тысячи километров над ядром. Струя была направлена примерно в сторону Солнца и испытывала периодические колебания с циклом в 7,74 часа. По мнению ученых, такое поведение связано с вращением ядра. Исходя из этой периодичности, астрономы смогли вычислить период вращения ядра вокруг своей оси, составивший около 15,48 часа.

Научная значимость

Астрофизики установили, что источник джета находился в области, близкой к одному из полюсов кометного ядра. Главной отличительной чертой явления стала его исключительная долговечность — около месяца. Ранее подобные струи наблюдались и на других кометах, включая первую межзвездную комету Борисова, но обычно их активность иссякала в течение нескольких дней или даже часов.

Ученые полагают, что механизм формирования струи связан с прогревом внутренних слоев льда солнечным теплом и последующим выбросом скопившегося газа. Изучение этого устойчивого джета на объекте внесолнечного происхождения позволяет получить новые данные о свойствах комет в других звездных системах.

Сближение с Землей

По последним расчетам, минимальное сближение объекта с Землей произойдет 19 декабря около 07:00 по московскому времени. Особенность траектории в том, что он движется почти синхронно с нашей планетой. С 16 по 22 декабря расстояние между ними останется практически неизменным, колеблясь в пределах полумиллиона километров.

Несмотря на то, что эта комета является третьей по яркости среди известных, ее звездная величина составляет всего около 12m. Это делает наблюдение невооруженным глазом или через любительский телескоп невозможным.